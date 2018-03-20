Реванш Головкин — Альварес предложили перенести на полгода

Журналист Boxingnews24.com Крис Уильямс рассказал, как, на его взгляд, должна быть решена проблема положительной допинг-пробы мексиканского боксера Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) перед вторым боем с Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО), сообщает Sports.kz.

«Даже, если Атлетическая комиссия штата Невада признает „Канело“ невиновным, реванш следует отложить до конца лета, чтобы убедиться, что не будет потенциальной выгоды, которую он мог извлечь из кленбутерола. Думаю, самое прекрасное, что можно сделать, — убедиться для Головкина, что это равная игра. В то же время „Канело“ должен с этого момента постоянно проходить допинг-тесты вплоть до конца лета или сентября, когда состоится реванш. Если он начнет проходить их сейчас, до лагеря, то нет шансов, что он сможет начать этот восьминедельный цикл на кленбутероле. Прямо сейчас у него может быть потенциальное преимущество перед Головкиным. Так что бой следует перенести на четыре-шесть месяцев, чтобы убедиться, что следы препарата будут полностью стерты. Головкин же должен настаивать, чтобы „Канело“ проверяли до лагеря — тогда он будет уверен, что дерется не с допинговым мошенником. Идея состоит в том, чтобы драться в равной борьбе», — пишет автор.

Напомним, реванш Головкин — Альварес был утвержден на 5 мая в Лас-Вегасе.