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В США 9-летний мальчик застрелил сестру из-за видеогры

Пуля прошла через мозг.

Фото : ABC News20 марта 2018, 06:30

В Миссисипи (США) девятилетний мальчик застрелил свою сестру во время спора из-за видеоигры. 13-летняя Дижона Белл умерла в больнице Мемфиса, сообщает Лента.ру.

По словам полицейских, конфликт между детьми произошел из-за того, что девочка не хотела уступать своему брату игровой джойстик. За это мальчик схватил пистолет и выстрелил сестре в затылок. Пуля прошла через мозг. Мать в это время кормила младших детей в другой комнате.

Пока неясно, как ребенок получил доступ к оружию. Шериф округа Монро Сесил Кантрелл считает, что мальчик мог совершить преступление под влиянием телевидения или видеоигр. Правоохранители пока не знают, какое наказание может понести ребенок, так как это первый подобный случай в их практике.


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