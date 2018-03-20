В Астане сварят тысячу литров наурыз-коже

Помимо традиционного наурыз-коже, на гуляниях в Астане гостей удивят выставкой собак национальных пород и спортивными соревнованиями.

Широкомасштабные народные гулянья, приуроченные к празднику весны Наурызу, планируются в Астане, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на столичное управление культуры и спорта.

Главной городской площадкой Наурыза в этом году станет территория выставочного комплекса ЭКСПО. Праздничная программа пройдет 21 и 22 марта, для жителей и гостей столицы будет работать этноаул. Посетителей встретят персонажи казахских народных сказок, артисты столичных театров представят зрителям национальные обряды и традиции. Гончары, ювелиры, мастера войлоковаляния и декоративно-прикладного искусства продемонстрируют свои изделия ручной работы.

Для посетителей этноаула запланированы спортивные состязания по қазақ күресі, асық ату, перетягиванию каната, армрестлингу и поднятию гирь. Также все желающие смогут проверить силу и выносливость в национальной игре "Поднятие барана" и покататься на национальных качелях алтыбакан.

"На территории юрточного городка установлен тайказан с наурыз-коже вместимостью одна тысяча литров, возле которого пройдет театрализованное представление", — говорится в сообщении.

Кроме того, для посетителей состоится праздничный концерт с участием ведущих отечественных артистов. Гостей этноаула ожидает выставка собак древних казахских пород тазы и тобет.

Также гостей будут ждать четыре юрты, посвященные древнетюркской письменности и культуре, национальным музыкальным инструментам, этнографии и ювелирным изделиям и ковровым изделиям. Кроме того, в этноауле будет установлена реликвия — казан 1775 года.

Еще одной крупной городской площадкой для празднования Наурыза станет территория у монумента "Қазақ елі". Здесь праздничная программа будет также проходить 21 и 22 марта, зрителей ждет концерт, а также красочное театрализованное представление, юрточный городок и международный турнир по историческому средневековому бою "Клинок степи".

Другие праздничные мероприятия пройдут на городской площади у здания столичного акимата, в парке "Студенческий", а также возле театра "Жастар".

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