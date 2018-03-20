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В Атырау канализационные воды подтопили кладбище

Часть могил оказались над канализационным коллектором.

Фото : inform.kz 20 марта 2018, 07:09

Прорыв канализационного коллектора топит кладбище в Атырау, передает МИА «Казинформ».

Прорыв канализационного коллектора произошел в районе старого мусульманского кладбища на окраине города.

«Это кладбище недействующее и захоронения здесь производились стихийно, что расширяло границы погоста. В результате часть могил оказались над канализационным коллектором. В настоящее время решается вопрос о переносе двух могил, что требуется для устранения аварии на коллекторе», -сообщили в пресс-службе КГП «Атырау Су Арнасы», которому принадлежит канализационный коллектор.


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