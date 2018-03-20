В Атырау канализационные воды подтопили кладбище
Часть могил оказались над канализационным коллектором.
Фото : inform.kz 20 марта 2018, 07:09
Прорыв канализационного коллектора топит кладбище в Атырау, передает МИА «Казинформ».
Прорыв канализационного коллектора произошел в районе старого мусульманского кладбища на окраине города.
«Это кладбище недействующее и захоронения здесь производились стихийно, что расширяло границы погоста. В результате часть могил оказались над канализационным коллектором. В настоящее время решается вопрос о переносе двух могил, что требуется для устранения аварии на коллекторе», -сообщили в пресс-службе КГП «Атырау Су Арнасы», которому принадлежит канализационный коллектор.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4909511-522842198d3987a4c2a18b1b4defadf1
Сейчас читают
Загрузка...
Читайте также