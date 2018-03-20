Родители малыша считают, что он стал инвалидом из-за прививки

Врачи диагностировали целый ряд заболеваний, в том числе ДЦП.

В Караганды родители полуторагодовалого малыша считают, что он стал инвалидом из-за прививки. Ее поставили, когда ребенку было 7 месяцев, и с тех пор состояние здоровья резко ухудшилось, сообщает Zakon.kz со ссылкой на 31 канал.

Врачи диагностировали целый ряд заболеваний, в том числе ДЦП. Но мама уверяет, что ее ребенок родился здоровым.

Маленький Нурым страдает от болей и судорог. Родители считают, что всему виной прививка, но какая – сказать затрудняются. Мама говорит, что до нее малыш развивался нормально. Вакцину ребенку ввели в 7 месяцев вместо шести из-за болезни. С тех пор состояние ребенка только ухудшалось. Малыш попал в больницу, где ему поставили ряд тяжелых диагнозов, в том числе цитомегаловирусная инфекция и детский церебральный паралич.

– В 7 месяцев его осмотрел невропатолог и отправил на прививку. А потом в больнице ему кололи только магнезию. Но ему было хуже, и я потребовала, чтобы ее отменили. Потом поднялась температура, отправили в реанимацию. В итоге, ребенок ослеп, - сказала мама Нурыма Айман Аманбаева.

Но врачи уверяют, что ребенок инфицировался цитомегаловирусом еще в утробе. Согласно их данным, во время беременности мама перенесла грипп, развилось многоводие. Просто в первые месяцы болезнь не проявлялась.

– Мы сейчас видим результат инфекции, которая уже хроническая. И говорить о том, что кто-то пропустил, очень сложно, - прокомментировала зав. неврологическим отделением Областной детской клинической больницы Ольга Гродникова.

Однако в обществе прав потребителей с жалобами на прививки сталкиваются нередко. Чаще всего родители говорят, что после вакцины их дети стали болеть детским церебральным параличом.

Врачи же уверяют, что риск осложнения от вакцины несоразмерно мал по сравнению с риском умереть от заболеваний, против которых делается эта прививка.

– Вакцинация ни в коей мере не может послужить причиной развития серьезных заболеваний, серьезных патологий, таких как ДЦП, - заявила представитель Управления здравоохранения Карагандинской области Ирина Князева.

По словам Ирины Князевой, риск осложнений от вакцины БЦЖ – 0,02 %. Однако есть единичные случаи, когда родители подают в суды и выигрывают их.

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