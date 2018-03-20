В Индии смартфон Nokia убил свою владелицу
Девушка получила сильные ожоги и потеряла сознание, а прибывшие на место медики уже ничем не смогли ей помочь.
Жительница Индии погибла от взрыва своего смартфона во время разговора по нему, сообщает Лайф.
Отмечается, что 18-летняя Ума Орам подключила свой телефон Nokia к зарядному устройству, продолжая разговаривать с одним из членов семьи. Однако внезапно раздался хлопок и девушка упала без сознания.
В результате взрыва Ума получила сильный ожог груди, руки и ноги. Прибывшие на место трагедии медики констатировали смерть пострадавшей.
По словам брата погибшей, взорвавшийся телефон был модели Nokia 5233, выпущенный в 2010 году. Представители финской компании выразили свои соболезнования семье погибшей девушки.
Для дальнейшего выяснения обстоятельств гибели тело Умы отправили на вскрытие.
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