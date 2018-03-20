Женщина скончалась в нелегальном процедурном кабинете при аптеке в Жаркенте

52-летняя преподавательница колледжа в профилактических целях решила поставить себе капельницу в аптеке.

В Жаркенте около десятка аптек практикуют незаконную деятельность процедурных кабинетов. В одном из таких «нелегальных медицинских центров» в минувшую пятницу скончалась женщина, передает Zakon.kz со ссылкой на bureau.kz.

Медицинская трагедия случилась в городе Жаркент Алматинской области в минувшую пятницу. 52-летняя преподавательница колледжа в профилактических целях решила поставить себе капельницу в аптеке. Во время процедуры у неё остановилось сердце, она умерла до приезда скорой помощи. Почему женщина с высшим образованием пошла не в больницу, а в аптеку, медики не знают.

«По приезду фельдшеров «скорой помощи» у нее не было давления и пульса. Сразу была начата экстренная помощь дефибриллятором. Реанимировать ее не удалось, и врачи констатировали смерть», — сообщила заместитель по лечебной части Панфиловской районной больницы Марзия Бакембаева.

По словам врачей Панфиловской районной больницы, женщина накануне лечилась в их учреждении. Самочувствие у пациентки было хорошее и поэтому ей закрыли больничный лист. Медики недоумевают, почему погибшая пошла в аптеку за капельницей, ведь необходимости в такой процедуре не было. По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по статье «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником» и назначены судебно-медицинские экспертизы».

«Наш директор как узнал о том, что лечат в аптеках, разослал им предупреждения. Пациенты должны получать назначение только в лечебных учреждениях, а процедуры получать только в специальных помещениях. У нас тут и врачи, и медсестра, и все необходимые условия. Если бы трагедия случилась у нас, мы бы смогли бы рассказать о причинах смерти. Но теперь точку в этом деле должны поставить судмедэксперты», — отметил заместитель директора центра по охране здоровья Панфиловской районной больницы Мурат Мухаметжанов.

Также он отметил, что в городе около десятка аптек практикуют подобную незаконную деятельность.

Со слов Мурата Мухаметжанова, в инструкции к препарату, который женщина получала внутривенно в аптеке, говорится о серьезных побочных эффектах. В частности, о том, что лекарство может вызвать аллергическую реакцию, а применять его можно только в условиях стационара и под присмотром опытных специалистов.

Между тем, брат погибшей женщины подчеркнул, что семья его сестры не будет предъявлять претензии ни к медработнику, ставившему капельницу, ни к владельцам аптеки, открывшим у себя «процедурный кабинет».

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