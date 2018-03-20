Косатки растерзали дельфина на глазах у ученых

Исследователи занимались изучением последствий разлива нефти, когда увидели двух хищников, преследующих дельфина.

Ученые, работавшие у берегов Намибии, сняли на видео нападение двух косаток на дельфина, пишет РИА Новости.

Сообщается, что исследователи занимались изучением последствий разлива нефти, когда увидели двух хищников, преследующих дельфина. На записи видно, как одна из касаток на мгновение появляется на поверхности, держа в пасти жертву, после чего скрывается в воде.

По словам члена группы исследователей Саймона Элвена, на следующий день после инцидента на берегу был обнаружен обглоданные останки дельфина Хэвисайда. Элвин сообщил, что за 20 лет работы с морскими животными никогда не встречал настолько изуродованных тел.

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