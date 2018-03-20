8,4 млрд. тенге ушло зарубежным компаниям через госзаказ

В карманы зарубежных компаний через госзаказ ушло 8,4 млрд. тенге. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель директора Палаты предпринимателей Алматы Алма Турлыбаева, передает МИА Казинформ.

В качестве члена комиссии по контролю местного содержания в государственных закупках Палата предпринимателей Алматы выявила 12 нарушений.

«8,4 млрд. тенге ушли в карманы иностранных компаний. А ведь эти средства могли остаться в Алматы и пойти на развитие города. В секторе строительных работ нам удалось посодействовать ТОО «Алматы лифт» получить государственный заказ на 732,6 млн. тенге. До этого генподрядчики использовали продукцию из Китая, Турции, России и Беларуси. К примеру, моющие и дезинфицирующие средства также приобретались российского, французского, немецкого и китайского производства. В рамках протокольных государственных поручений заказчики стали приобретать товары у алматинских производителей бытовой химии. Единый национальный дистрибьютор лекарственных препаратов «СК - Фармация» заключил договор с местной фармацевтической компанией на сумму 300 млн. тенге. Мы также помогли многим казахстанским производителям войти в торговые центры мегаполиса», - сказала А. Турлыбаева.

По словам спикера, при выборе между импортным или отечественным товаром зачастую большую роль играли выгодные ценовые предложения.

«Как правило, здесь больше превалирует вопрос цены. Себестоимость, предоставляемая иностранными производителями, намного ниже. Рынок России и Китая несопоставим с казахстанским. Тем не менее, мы должны поддерживать местных товаропроизводителей. Проблемы, конечно, еще есть. Все госзакупки проходят тщательный мониторинг и анализ. В постановлении государства - при госзакупках есть обязательное применение местной продукции при условии соответствующего качества и утвержденных стандартов. И казахстанские товары соблюдают эти условия», - добавила она.

По данным спикера, основные закупки проводятся в таких отраслях, как строительство, здравоохранение и образование. Закуп импортного товара должен производиться только при отсутствии отечественной продукции. В планах Палаты предпринимателей Алматы на 2018 год сформировать Единый реестр, где будет отражена информация обо всех казахстанских товаропроизводителях.

Майя Тенизбаева