20 марта на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода

Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра и низовая метель.

20 марта c прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра, низовая метель, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усилится ветер ночью 15-20, порывы 23-28 м/с, днем местами в Северо-Казахстанской области 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усилится ветер местами 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 20-25 м/с.

В Акмолинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской области - низовая метель.

В Актюбинской области местами ожидается туман, гололед, ночью усиление ветра порывы 18 м/с.

В Жамбылской области местами ожидается туман, днем ветер 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, ночью и утром в Атырауской, Карагандинской областях местами ожидается туман, гололед.

В Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидается туман.

Погода в Алматы днем ясно, + 16.

Погода в Астане днем преимущественно облачно, - 9.

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