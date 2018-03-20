Актюбинцы смогут получить результаты анализов через мобильное приложение

Подробно о переходе к электронной системе медицинских учреждений рассказал на пресс - конференции в РСК Актюбинской области руководитель управления здравоохранения Асет Калиев, сообщает zakon.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций Актюбинской области.

«К электронному формату работы в регионе готовы 72% медучреждения. До 100% показателя по цифровизации дойдём в течение месяца. Разработаны мобильные приложения, где можно записаться на приём к врачу либо сделать вызов на дом. Также можно получить свои анализы через приложение и не нужно за результатами вновь идти в поликлинику», - сообщил Асет Калиев.

Также, в мобильном приложении будет действовать графа «личный кабинет», где можно задать вопросы лечащему врачу.

В Актюбинской области электронную систему «Камкор» для удобства обслуживания пациентов внедрили в 7 государственных поликлиниках Актобе и трех районах области. Кроме того, эта система позволяет пациентам отказаться от бумажных амбулаторных карт.