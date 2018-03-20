В соответствии с пунктом 5 статьи 142, пунктом 2 статьи 143 и пунктом 2 статьи 144 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года, приказом Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 197 утверждены:

Правила назначения тематических и встречных проверок и вынесения решения о проведении хронометражного обследования.

Согласно данным Правилам, на основании решения органа государственных доходов по месту нахождения, указанному в регистрационных данных налогоплательщика, и (или) по месту нахождения объекта налогообложения и (или) объекта, связанного с налогообложением, назначаются тематические проверки по следующим вопросам:

1) постановки на регистрационный учет в органах государственных доходов;

2) наличия контрольно-кассовых машин;

3) наличия оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек;

4) наличия документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, принятыми в реализацию международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, при вывозе товаров с территории Республики Казахстан на территорию государств-членов Евразийского экономического союза и соответствия товаров сведениям, указанным в документах;

5) наличия и подлинности акцизных и учетно-контрольных марок, сопроводительных накладных на алкогольную продукцию, нефтепродукты и биотопливо, табачные изделия, наличия лицензии;

6) наличия товарно-транспортных накладных на импортируемые товары и соответствия наименования товаров сведениям, указанным в товарно-транспортных накладных, при проверке автотранспортных средств на постах транспортного контроля или дорожной полиции;

7) соблюдения порядка применения контрольно-кассовых машин;

8) соблюдения законодательства Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях и условий производства, хранения и реализации отдельных видов подакцизных товаров;

9) исполнения распоряжения, вынесенного органом государственных доходов, о приостановлении расходных операций по кассе;

10) соблюдения порядка выписки счетов-фактур в электронной форме;

11) подтверждения наличия остатков товаров, включенных в перечень товаров, к которым применяются пониженные ставки таможенных пошлин в связи с присоединением Республики Казахстан к Всемирной торговой организации.

Встречные налоговые проверки назначаются органами государственных доходов в соответствии со статьей 143 Налогового кодекса.

Решение о проведении хронометражного обследования выносится органом государственных доходов по месту нахождения, указанному в регистрационных данных налогоплательщика, и (или) по месту нахождения объекта налогообложения и (или) объекта, связанного с налогообложением.

Решение органа государственных доходов по назначению хронометражного обследования выносится с учетом Критериев при наличии фактов и обстоятельств, свидетельствующих о нарушении налогового законодательства Республики Казахстан.