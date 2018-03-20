Утверждены Правила назначения тематических и встречных проверок
В соответствии с пунктом 5 статьи 142, пунктом 2 статьи 143 и пунктом 2 статьи 144 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года, приказом Министра финансов Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 197 утверждены:
Правила назначения тематических и встречных проверок и вынесения решения о проведении хронометражного обследования.
Согласно данным Правилам, на основании решения органа государственных доходов по месту нахождения, указанному в регистрационных данных налогоплательщика, и (или) по месту нахождения объекта налогообложения и (или) объекта, связанного с налогообложением, назначаются тематические проверки по следующим вопросам:
1) постановки на регистрационный учет в органах государственных доходов;
2) наличия контрольно-кассовых машин;
3) наличия оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек;
4) наличия документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, принятыми в реализацию международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан, при вывозе товаров с территории Республики Казахстан на территорию государств-членов Евразийского экономического союза и соответствия товаров сведениям, указанным в документах;
5) наличия и подлинности акцизных и учетно-контрольных марок, сопроводительных накладных на алкогольную продукцию, нефтепродукты и биотопливо, табачные изделия, наличия лицензии;
6) наличия товарно-транспортных накладных на импортируемые товары и соответствия наименования товаров сведениям, указанным в товарно-транспортных накладных, при проверке автотранспортных средств на постах транспортного контроля или дорожной полиции;
7) соблюдения порядка применения контрольно-кассовых машин;
8) соблюдения законодательства Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях и условий производства, хранения и реализации отдельных видов подакцизных товаров;
9) исполнения распоряжения, вынесенного органом государственных доходов, о приостановлении расходных операций по кассе;
10) соблюдения порядка выписки счетов-фактур в электронной форме;
11) подтверждения наличия остатков товаров, включенных в перечень товаров, к которым применяются пониженные ставки таможенных пошлин в связи с присоединением Республики Казахстан к Всемирной торговой организации.
Встречные налоговые проверки назначаются органами государственных доходов в соответствии со статьей 143 Налогового кодекса.
Решение о проведении хронометражного обследования выносится органом государственных доходов по месту нахождения, указанному в регистрационных данных налогоплательщика, и (или) по месту нахождения объекта налогообложения и (или) объекта, связанного с налогообложением.
Решение органа государственных доходов по назначению хронометражного обследования выносится с учетом Критериев при наличии фактов и обстоятельств, свидетельствующих о нарушении налогового законодательства Республики Казахстан.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.