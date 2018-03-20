О забытых традициях и значении Наурыз мейрамы рассказал этнополитолог

Наурыз - это народный праздник, связанный с астрологией, расположением небесных тел. Это праздник обновления природы, мира, добра.

Руководитель Северо-Казахстанского областного филиала РОО «Всемирная Ассоциация казахов», этнополитолог Сагиндык Салмурзин рассказал «Казинформу» о необычных традициях Наурыза и глубоком символизме праздника.

Сагиндык Салмурзин говорит, что Наурыз - это народный праздник, связанный с астрологией, расположением небесных тел. Это праздник обновления природы, мира, добра.

«С 1926 года Наурыз был запрещен, как мусульманский религиозный праздник. На самом деле это не так. Мусульманство на территории Средней Азии и Казахстана распространилось только в VIII веке. Наши предки праздновали свой Новый год задолго до этого. В 1221 году китайский путешественник Чан Чунь описал празднование Наурыза в древнем городе Отраре: «Молодежь устраивала на улицах гуляния и, останавливаясь у каждого двора, пела жарапазан-частушки шутливого характера. Домочадцы одаривали исполнителей всевозможными сладостями, сушеными дынями, хурмой, бауырсаками, куртом, жентом, халвой», - цитирует С.Салмурзин.

К практически забытым обычаям Наурыза относится состязание в беге босиком.

Считалось, что таким образом люди получают от матери Земли тепло и жизненные силы. Проводились в древности и состязания между мужчиной и женщиной. К этой борьбе готовились всю зиму. Участвовали в ней самые слабые мужчины и самые сильные женщины.

С.Салмурзин рассказывает, что празднование Наурыза начинается традиционной встречей рассвета, со старинного ритуала «Бұлақ көрсең - көзін аш» («Если увидишь родник - расчищай его исток»). На рассвете люди собирались у родника или арыка и расчищали его. Затем все вместе под руководством аксакалов сажали деревья.

«Продолжая традиции, в дни празднования Наурыз мейрамы, можно проводить акции типа «Артыңда мал қалғанша, тал қаласын» (оставь после себя посаженное тобой дерево, чем скот), «Бір тал кессең, он тал ек» (если срубишь одно дерево, то посади десять). Можно проводить недели или декады очистки дворов, улиц, парков, площадей, посадки деревьев и зеленых насаждений», - считает С.Салмурзин.

Он уверен, что благотворительные акции послужат возрождению и сохранению идей Наурыза - милосердия и единства.

«Традиционно помогали людям, которые плохо пережили зиму, делились тем, что есть. Ведь все ингредиенты наурыз-коже - крупицы того, что осталось за долгую зиму. Люди всем делились, вместе встречали праздник, разрушенные за зиму дома помогали восстанавливать - это была всенародная помощь, асар», - сказал С.Салмурзин.

Этнополитолог с удовольствием отмечает, что с каждым годом вековые традиции Наурыза возрождаются.

«С каждым годом творческая фантазия организаторов и участников Наурыза обогащается. Это и шествия объединенного отряда народных батыров, и национальные конноспортивные состязания джигитов: байга, борьба, сайыс, джигитовка, кыз-куу и другие.

Припоминают, спорят, восстанавливают, обогащают его новым содержанием с учетом возрождающихся традиций и национальных ценностей», - говорит С.Салмурзин.

«Мне довелось участвовать в праздновании Наурыза в Курганской области. Там я с удивлением увидел еще одну традицию - хождение вокруг костра, прыжки через него. Возможно, это остатки древних обрядов или заимствование славянских традиций. Наурыз-коже - основное блюдо, символ праздника - курганцы не готовят. А вот огнепоклонство осталось», - говорит С.Салмурзин.

В прошлом году в Петропавловске впервые Наурыз мейрамы отмечали во дворах домов. Жители многоэтажек сами накрывали столы, готовили угощения и встречали праздник за одним дастарханом. На площадях устанавливали этноаулы, юрты, раздавали бесплатно наурыз-коже, плов и баурсаки. Здесь же можно было увидеть и национальные спортивные игры. Их в регионе возрождают и развивают. Североказахстанские спортсмены участвовали в показательных выступлениях по кыз куу, тенге алу, алдыраспану в Астане.

Олеся Жуковень

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