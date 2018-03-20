Сроки проведения конкурса на присуждение стипендии «Болашак» утверждены в РК

Cогласно приказу прием документов производится с 19 марта по 31 августа 2018 года.

Министр образования и науки РК подписал приказ от 6 марта 2018 года «О некоторых мерах по реализации международной стипендии «Болашак»», сообщает Zakon.kz.

Так, согласно приказу прием документов производится с 19 марта по 31 августа 2018 года. Конкурс проходит с 26 марта по 20 октября 2018 года.

Также утвержден перечень родственных специальностей для обучения за рубежом в рамках международной стипендии «Болашак» на 2018 год.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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