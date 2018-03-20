Александр Колядин намерен участвовать в следующей Паралимпиаде

Чемпион зимних Паралимпийских игр в Пчёнхчане отмечает, что только терпение помогло ему достичь победы.

Сборную Казахстана по Паралимпийским играм-2018, которая вернулась из Кореи, встретили в аэропорту Астаны, передаёт корреспондент BNews.kz.

Спортсменов приветствовали их родные, болельщики и журналисты. Из числа официальных лиц страны в аэропорту был министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

Лыжник Александр Колядин, завоевавший золотую медаль, признаётся, что подготовка к играм была тщательной.

"Участвовали не только спортсмены, но и Национальный Паралимпийский комитет и дирекция Национальных штатных команд, и федерации. Это слаженный чёткий механизм. Были выделены огромные средства на новые протезы, экипировку и медицинское обследование здесь и за границей. Наш тренер всегда находился с нами, предавал боевой дух, общался и помогал", - сказал чемпион журналистам.

На вопрос о том, каково стать первым паралимпийским чемпионом в истории Казахстана, Колядин ответил, что он испытывает гордость за страну, но сам до конца не осознаёт своей победы. Лыжник отметил, что планирует принять участие в следующих Паралимпийских играх: "Нужно в себя верить и не нужно бояться. Надо бороться. Да, будет трудно. Будут и слёзы, и разочарование. Но нужно не опускать руки и бороться".

Колядин отметил, что к победе его привело терпение.

Спортсмен высоко оценил качество лыжной трассы в Южной Корее: "Все стрелки у них расположены справа. Действующая нога у меня левая, так что на поворотах я не терял ни секунды".

По словам исполнительного директора Национального Паралимпийского комитета Ерлана Сулейменова, золотая медаль Паралимпиады для Казахстана значит очень много, поскольку она стала первой.

"Сейчас наши ребята заряжены на сто процентов, мы это видели на их выступлениях на кубках, на их тренировках. Эта медаль не является неожиданной. Мы верили, что ребята своё получат. Самое главное, что эта медаль теперь покажет другим спортсменам, что можно вовлекаться в паралимпийский спорт и достойно представлять Казахстан на международной арене. Она уже показывает, что мы ничем не хуже других стран. К нам подходят, с нами советуются", - сказал Сулейменов.

Члены паралимпийской сборной Казахстана были одеты в традиционные спортивные костюмы. Чемпион Александр Колядин одел на голову тюбетейку в честь предстоящего праздника Наурыз.

Напоминаем, что Казахстан на зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане был представлен шестью спортсменами. Единственную медаль для нашей страны завоевал лыжник Александр Колядин. Это первое в истории республики золото на зимних Паралимпийских играх. Сам лыжник шёл к этой награде семь лет. Аким Костанайской области, откуда родом спортсмен, обещал подарить ему квартиру.

Двадцатую строчку медального зачёта Паралимпиады сборная Казахстана разделила с китайскими спортсменами, которые выиграли такое же количество наград.

Звание сильнейших паралимпийцев досталось сборной США, на счёту которой 36 медалей (13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых). На втором месте - выступающие под нейтральным флагом российские паралимпийские атлеты, у которых на 12 медалей меньше, чем у американских коллег (8 золотых, 10 серебряных, 16 бронзовых). На третьем месте расположились канадские паралимпийцы, суммарные усилия которых принесли своей стране 28 медалей. Россияне обошли канадцев за счёт большего количества медалей серебряного достоинства.

Фото, видео bnews.kz