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В президенты Ливии баллотируется сын Муаммара Каддафи

Каддафи-младший стремится спасти страну.

Фото : РИА Новости20 марта 2018, 10:19

Одним из кандидатов на предстоящих в Ливии выборах президента станет Сейф аль-Ислам Муаммар аль-Каддафи — сын бывшего лидера ливийской Джамахирии, убитого в 2011 году, сообщает Росбалт.

Представитель кандидата и уполномоченный по политическим вопросам Айман Бурас сделал это заявление в столице Туниса, отметив, что Каддафи-младший стремится спасти страну.

«Сейф аль-Ислам Муаммар аль-Каддафи, выставляя свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, стремится не к власти, а к спасению страны», — сказал он.

В конце прошлого года о выдвижении Каддафи сообщил представитель семьи аль-Хашими ас-Сул. Выборы в Ливии намечены на середину 2018 года.


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