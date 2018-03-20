В СКО внедрят проект «Еl-grad» для создания цифрового ортофотоплана

Председатель СКОФ партии «Нұр Отан», аким области Кумар Аксакалов провел прием граждан.

Директор ТОО "РГП "Казаэрогеодезия" Оксана Ткачук презентовала проект «Еl-grad». С помощью этого проекта будет создан цифровой ортофотоплан местности где будут отображены все инженерные коммуникации и зданий. Этот цифровой документ облегчить работу при проектировании и при строительстве. Аким области отметил, что сейчас государство уделяет особое внимание цифровизации и поэтому поддерживает внедрение данного проекта в рамках ГЧП передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима СКО.

«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы у нас появился такой универсальный документ, чтобы снизить расходы при проектировании. Сколько времени уходит, чтобы выяснить какая проходит труба, начинаем искать в архивах. Зачастую ошибаются». – отметил Кумар Аксакалов.

Строительства медицинского центра. Именно с таким предложением пришел на прием Анатолий Митрофанов. Финансирование за счет института высоких технологий города Казань. Кумар Аксакалов поддержал данный проект и заверил, что будет оказана всесторонняя помощь.

Представитель ТОО «Архстрой» Василий Стихин пришел с предложением по использованию части неиспользуемых земель кооператива «Журавушка» и построит там спортивно-туристический комплекс. Глава региона поручил акиму Петропавловска взять данный вопрос на контроль. Также Василий Стихин предложил идею по реконструкции берега озера Пестрое. Глава региона отметил, что в этом году планируется расширение пляжной зоны и все предложения будут учтены.

Нуржан Баймуканов предлагает открыть таможенный склад для хранения и реализации химических средств защиты растений, склады под минеральные удобрения, утилизация тары из под химических средств и медицинских отходов. Реализация данного проекта возможна через государственные программы поддержки предпринимателей. Кумар Аксакалов поручил управлению предпринимательства и туризма оказать помощь предпринимателю.

Председателя шахматного клуба «Досуг» при Совете ветеранов Серика Ибраева интересует вопрос по благоустройству шахматного клуба «Досуг» по ул. К. Сутюшева, 43. Асфальтирование территории шахматного клуба будет включено в план работ акимата Петропавловска на 2018 год.

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