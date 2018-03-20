Сколько дней отдохнут казахстанцы на Наурыз

В этом году на Наурыз казахстанцы отдохнут пять дней подряд, передает Zakon.kz.

Наурыз в Казахстане отмечают традиционно с 21 по 23 марта. Эти дни выпадают на среду, четверг и пятницу. Поэтому вместе с субботой и воскресеньем (24 и 25 марта) казахстанцы отдохнут пять дней подряд - 21, 22, 23, 24 и 25 марта.

Отметим, согласно пункту 3 статьи 85 Трудового кодекса РК в целях рационального использования рабочего времени в период праздничных дней Правительство вправе переносить выходные дни на другие рабочие дни.