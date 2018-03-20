В Зимбабве прошел первый в мире конкурс красоты среди девушек-альбиносов

В качестве приза девушке вручили корону и 85 долларов.

На днях в Зимбабве состоялся первый в мире конкурс красоты среди девушек-альбиносов. Победительницей стала 22-летняя Ситхембисо Мутукуре, которая обошла 12 соперниц.

16 марта в столице Зимбабве впервые прошел конкурс «Мисс Альбинос», в котором состязались 13 девушек. Участницы соревновались в трех этапах: дефиле в национальном костюме, вечернем платье и вопрос-ответ. Звание самой красивой девушки-альбиноса получила 22-летняя Ситхембисо Мутукуре. В качестве приза девушке вручили корону и 85 долларов.

Ситхембисо надеется, что ее победа привлечет общественность к проблемам альбиносов в африканских странах. Там такие люди часто подвергаются насмешкам и издевательствам, а также становятся жертвами суеверий.

По древнему преданию считается, что плоть альбиносов — целебная. Из-за подобных убеждений ежегодно гибнет множество людей с альбинизмом.

«Мы должны продолжать бороться за свои права, и я надеюсь, что моя победа только укрепит положение альбиносов в обществе», — прокомментировала победительница Ситхембисо Мутукуре.

Источник: © Woman.ru

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