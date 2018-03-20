В РК объем вкладов физлиц за год вырос почти на 6%

Однако в январе портфель, напротив, немного сократился - на 0,9% (74,5 млрд тг).

В портфеле вкладов БВУ вновь пертурбации: после многомесячного отката, корпоративные вклады пошли в рост. Доля депозитов юрлиц выросла до 51,4%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

Так, объем вкладов БВУ РК за год практически не изменился и составил 16,8 трлн тг (+3,1 млрд тг, это всего +0,02%). За январь совокупный депозитный портфель БВУ вырос на 0,6% (+99,3 млрд тг).

Удельный вес корпоративных вкладов за год изменился с 54,1% до 51,4% по итогам января 2018. Впрочем, месяцем ранее их доля составляла еще меньше - всего 50,7%. Объем за год сократился на 5% (449,7 млрд тг), до 8,6 трлн тг. В то же время, в январе они показали рост на 2,1% (173,8 млрд тг).

Доля розничных вкладов, соответственно за год, изменилась с 45,9% до 48,6%, причем месяц назад она достигала 49,3%. Объем вкладов физлиц за год вырос на 5,9% (452,8 млрд тг), до 8,2 трлн тг. Однако в январе портфель, напротив, немного сократился - на 0,9% (74,5 млрд тг).

Среди БВУ РК объем вкладов за год увеличили 15 из 32 БВУ РК. Годовой прирост за год свыше 100 млрд тг показали 7 БВУ, из них 5 банков - из ТОП 10 по объемам вкладов.

Лидирует Народный Банк, за год плюс 206 млрд тг (6,4%), до 3,4 трлн тг. Доля от БВУ РК выросла с 19,1% до 20,3%. Банк продолжает уверенно лидировать по объему депозитов.

Следом идет Сбербанк, с годовым приростом в 188,4 млрд тг (17,2%), до 1,3 трлн тг. Доля от БВУ РК выросла с 6,5% до 7,7%. По объему вкладов среди БВУ РК позиция банка осталась без изменений - 4 место.

Замыкает ТОП-3 по приросту Kaspi bank - на 178,7 млрд тг (22%), до почти 1 трлн тг. Доля от РК выросла с 4,8% до 5,9%, что позволило банку переместится сразу с 8 на 6 место по объемам вкладов.

Стоит отметить рост объема вкладов First Heartland Bank (правопреемник «Банк ЭкспоКредит») - в 13 раз или на 113,9 млрд тг, до 123,7 млрд тг и ТПБ Китая - в 8 раз или на 129,4 млрд тг, до 149,1 млрд тг.

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