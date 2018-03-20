Во сколько казахстанцам обойдется приготовление Наурыз коже

Производство муки и мучных изделий, а также круп, риса и молока выросло сразу на 9-10% за год.

Вариантов приготовления традиционного праздничного «Наурыз коже» очень много. Впрочем, основные компоненты одинаковы: вода, соль, мясные, мучные, молочные продукты и крупы. Блюдо можно готовить на мясном бульоне, или использовать кроме мяса субпродукты - например, печень и почки. Можно добавит муки или лапши, крупы использовать одну или несколько; включая рис, или без него, передает Zakon.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Основной принцип - число 7: именно 7 ингредиентов символизируют дальнейшее благополучие на будущий год. Заправляется «Наурыз коже» обязательно молочным, а чаще - молочнокислым продуктом.

К марту соль в среднем по РК обходилась казахстанцам в 50,7 тенге за кг - на 0,2% дороже, чем месяцем ранее, и на 7,6% больше, чем год назад. Мука высшего сорта по итогам февраля стоила 150,5 тенге за килограмм, это всего на 0,4% больше, чем годом ранее (с начала года цена практически не поменялась). Лапшу казахстанцам придется покупать в среднем за 405,4 тенге за кг - на 0,2% дороже, чем месяцем ранее, и на 2,7% - чем в прошлом году.

Крупы с начала года подрожали несущественно (менее чем на 1%), за год заметнее всего выросла в цене овсяная - на 4,4%, до 304,8 тенге за кг. Пшено - практически обязательный ингредиент «Наурыз коже» - подорожало на 1,3% за год, до 208,9 тенге за кг, перловая крупа - всего на 0,4%, до 167,5 тенге за кг. Из молочной продукции традиционно используются айран и масло.

Айран стоил к весне 272,9 тенге за литр - на 0,5% больше, чем месяцем ранее, и на 6,5% - чем год назад. Масло подорожало на 0,6% за месяц и на 10,1% за год, до 1960,5 тенге за кг. Само пастеризованное молоко - неизменная часть любого стола - обходилось казахстанцам в 215,8 тенге за литр, +0,4% за месяц и +6,4% - за год.

Из мясной продукции самое популярное на праздники, и, традиционно, самое дорогое мясо - конина. Килограмм конины с костями стоил по итогам февраля 1606,4 тенге за кг, +0,2% за месяц и +7,6% за год.

Говядина подорожала на 0,6% за месяц и 10,1% год-к-году, до 1470,7 тенге за кг лопаточно-грудной части, баранина - на 0,1% за месяц и на 10,2% за год, до 1385,1 тенге за мякоть с костями.



По итогам января-февраля казахстанские производители продуктов питания нарастили на 9,1% год-к-году выпуск муки (до 728,1 тыс. тонн), как и лапши и прочих макаронных изделий (до 27 тыс. тонн).

Производство риса увеличилось на 9,2%, до 32,7 тыс. тонн, прочих круп - на 9,6%, до 12,6 тыс. тонн. На 9,4% увеличился выпуск пастеризованных или обработанных иным способом молока и сливок - до 85,5 тыс. тонн. В то же время, производство айрана и прочих кисломолочных продуктов снизилось год-к-году на 4,3%, сливочного масла - на 4,8%. Свежего или охлажденного мяса крупнорогатого скота было произведено на 2,9% больше, чем годом ранее - 11,7 тыс. тонн.



Казахстанские производители по итогам прошлого года перекрыли практически полностью спрос (внутреннее потребление + экспорт) на муку, обеспечили 80,5% необходимых макаронных изделий, 95,3% риса и круп, 93,9% - молока и сливок, 85,9% айрана и прочих продуктов из ферментированных или сквашенных сливок и молока, 72,7% сливочного масла, 83,8% мясной продукции и 89,6% - пищевой соли.

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