Акимов попросили взять на контроль процесс отгрузки лекарств в поликлиники

На склады Единого дистрибьютора поступило 95% лекарственных препаратов от общего объема, остаток будет закуплен до конца марта текущего года.

На заседании Правительства РК министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о повышении доступности, качества и безопасности лекарственных средств и изделий медназначения, передает корреспондент Zakon.kz.

«По поручению Главы государства разработан и внесен в Парламент законопроект регулирования цен на все лекарственные средства. В 2017 году заключено 25 новых долгосрочных договоров с отечественными товаропроизводителями. Это позволило увеличить долю закупа у отечественных производителей лекарственных средств до 48% в натуральном выражении. Совершенствование нормативно-правовой базы и обеспечение прозрачности закупа позволили сэкономить 18,2 млрд тенге, которые были направлены на дополнительный закуп лекарственных средств», - перечислил глава ведомства.

По его словам, проведенные мероприятия позволили повысить индекс физического объема фармацевтической промышленности на 43%.

«Сегодня для обеспечения ГОБМП 95% годовой потребности закуплено и поставлено на склады Единого дистрибьютора, а также отгружено в регионы. В связи с повышением цен и истечением срока регистрации, остаток лекарств будет закуплен до конца марта текущего года. Трехмесячная потребность лекарственных средств отгружена на 75,9%. Ряд регионов начал отпуск лекарственных средств через амбулаторно-поликлиническую сеть. В связи с этим просим акимов взять на контроль процесс отгрузки лекарственных средств в поликлиники», - сказал он.

Вместе с тем, министр отметил, что при анализе ситуации с лекарственным обеспечением населения, был обнаружен ряд системных проблем.

«За период январь-февраль месяц в минздрав поступило более 600 обращений граждан по вопросам лекарственного обеспечения. Выборочно был проведен обзвон пациентов, получивших бесплатно лекарства в 2017 году. По результатам проведенного опроса установлено, что порядка 20% пациентов не получали лекарств, в то время как в информационной системе отмечено, что эти пациенты получили выписанные препараты, 18% получили частично и 62% в полном объеме», - уточнил он.

На основании этого, как добавил Е. Биртанов, на данный момент проводится внеплановая проверка медицинских организаций во всех регионах страны.

«По результатам будут приняты дополнительные меры по устранению проблем, а в некоторых случаях меры дисциплинарного взыскания», - подчеркнул министр.

В заключение он дополнил, что в соответствии с поручением Главы государства о необходимости разработки новой модели ГОБМП, с определением четких границ обязательств государства, в том числе в сфере бесплатного лекарственного обеспечения сегодня совместно с акиматами необходимо провести работу по формированию объема и перечня лекарственных средств на 2019 год в рамках выделяемых средств.

Ксения Давыдова, Астана.

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