За оборот криптовалют Минфин РФ предлагает сажать на 4 года

Уголовная ответственность за оборот денежных суррогатов может составить до четырех лет лишения свободы, сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей Моисеев.

По его словам, такой срок наказания предусмотрен для групп лиц, совершающих преступление по предварительному сговору. «Будет срок в районе четырех лет, но только для коллективных схем, которые включают в себя большое количество объектов и объемов», — отметил замминистра.

По словам Моисеева, разногласия между ЦБ РФ и Минфином относительно регулирования обмена криптовалют на фиатные валюты и другие активы устранены. Он отметил, что решение по этому вопросу будет принимать Банк России. Оборот криптовалют планируется регулировать через подготовленный закон «О цифровых активах».

Моисеев сообщил, что порог участия для неквалифицированных инвесторов в ICO не будет обозначен в законе, этот параметр будет определять ЦБ РФ.

«В законопроекте будет написано «на усмотрение Центрального банка». И он своим решением должен будет установить», — сказал он.

Ранее предполагалось, что участвовать в размещении цифровых активов смогут неквалифицированные инвесторы с суммой вложений до 50 тысяч рублей и квалифицированные — с суммой до 150 тысяч рублей.