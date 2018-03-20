В частности, установлено что уведомление резидентом не требуется при проведении платежей и (или) переводов денег по экспорту (импорту) работ, услуг. По указанным платежам и (или) переводам денег клиентов-резидентов уполномоченный банк ежемесячно до 20 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в центральный аппарат Национального Банка отчет по форме, установленной приложением 2 к настоящим Правилам. Платежи и (или) переводы денег по валютным операциям, осуществленные с использованием платежных карточек, включаются в отчет за тот период, в котором информация о таких платежах и (или) переводах денег поступила от резидента.

Информация о платежах и (или) переводах денег резидента по экспорту (импорту) работ, услуг, осуществляемых в рамках валютного договора, на который выдано регистрационное свидетельство, свидетельство об уведомлении, представляется в соответствии с пунктом 34 настоящих Правил, а по осуществляемым в рамках валютного договора, на который получен учетный номер контракта, - в соответствии с Правилами осуществления экспортно-импортного валютного контроля.

Национальный Банк в целях уточнения обстоятельств совершения валютных операций запрашивает у резидента копию валютного договора.

Уведомление о платежах и (или) переводах денег физического лица-резидента, связанных с экспортом (импортом) работ, услуг и проведенных в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил, направляется уполномоченным банком в центральный аппарат Национального Банка в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил.

Уведомление физическим лицом-резидентом не требуется при проведении платежей и (или) переводов денег, связанных с приобретением права собственности на недвижимость. По указанным платежам и (или) переводам денег уполномоченный банк уведомляет центральный аппарат Национального Банка ежемесячно до 20 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, установленной приложением 2 к настоящим Правилам.

Уведомление о платежах и (или) переводах денег физического лица-резидента, связанных с приобретением прав собственности на недвижимость и проведенных в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил, направляется уполномоченным банком в центральный аппарат Национального Банка в соответствии с пунктом 13 настоящих Правил.

Изменения внесены также в приложения к правилам.

Постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.