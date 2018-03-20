Изменения внесены:

в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 230 «Об утверждении перечня, форм, сроков и Правил представления отчетности организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем, брокерскую и (или) дилерскую деятельность»;

в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 3 февраля 2014 года № 7 «Об установлении пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем, утверждении Правил расчета значений пруденциального норматива для организаций, осуществляющих управление инвестиционным портфелем и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг»;

в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 16 июля 2014 года № 146 «Об установлении пруденциального норматива для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, утверждении Правил расчета значений пруденциального норматива для организаций, осуществляющих брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг»;

с 1 июля 2018 года в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 июля 2015 года № 130 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности центрального депозитария и Правил их представления»;

в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 19 декабря 2015 года № 256 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности регистратора и Правил их представления»;

в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 февраля 2016 года № 59 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности организатора торгов и Правил их представления»;

в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 декабря 2016 года № 309 «Об установлении нормативных значений и методики расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов размера капитала банковского конгломерата на определенную дату, перечня, форм, сроков представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковским конгломератом, а также Правил представления отчетности о выполнении пруденциальных нормативов банковским конгломератом».

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 4 и абзацев второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого, девятого, десятого, двенадцатого и тринадцатого пункта 5 Перечня, которые вводятся в действие с 1 июля 2018 года.