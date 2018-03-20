Тенге еще укрепился перед праздниками
В обменниках доллар покупают/продают по 319,9 – 320,9 тенге.
Фото : sputniknews.kz20 марта 2018, 11:26
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 320,16 тенге за доллар (-0,44 тенге), объем торгов – 83,9 млн долларов (+23 950 тыс. USD).
В обменниках доллар покупают/продают по 319,9 – 320,9 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 50,6450 тенге за юань (-0,0940 тенге), объем торгов – 500 тыс. юаней.
В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.
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