Угроза подтоплений в Павлодарской области минимальна

После прошлогодних подтоплений в нескольких населенных пунктах Баянаульского района из бюджета выделили 170 миллионов тенге на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации и ее предупреждение в будущем.

Аким Павлодарской области Булат Бакауов побывал в Баянаульском районе, который ежегодно попадает в зону возможного подтопления, и оценил паводковую ситуацию, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

После прошлогодних подтоплений в нескольких населенных пунктах Баянаульского района из бюджета выделили 170 миллионов тенге на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации и ее предупреждение в будущем. На эти деньги вокруг сел Кара-ащи, Тендык и других населенных пунктов отсыпали дамбы общей протяженностью около 4 километров и отремонтировали автодорогу Жанажол-Ескельды, где с обеих сторон укрепили водопропускные трубы.





Накануне глава региона проинспектировал готовность всех служб Баянаульского района к паводку. Прежде всего, на вертолете он отправился на водохранилище «Акжар» в Карагандинской области.

- Наши карагандинские коллеги сделали ремонт приемной камеры на плотине и усилили дамбу, подняв ее на 1,5 метра, - сообщил аким Павлодарской области. - В прошлые годы вода каждую зиму переливалась через эту дамбу, сегодня же такого большого уровня воды нет - объем водохранилища составляет 3 миллионов кубокилометров, а на сегодняшний день в нем собрано до 1 миллиона кубических километров воды. Несмотря на то, что угроза подтоплений минимальна, уровень готовности наших служб не снижен и инертный материал заготовлен в полном объеме. Паводковая ситуация по региону на моем личном контроле.





К слову, на особом контроле спасателей находятся 57 населенных пунктов с численностью населения 4619 человек, 42 участка автомобильных дорог протяженностью почти 5 километров и 1 участок железной дороги в 100 метров. По данным гидрометеорологов, показатели снежного покрова по Павлодарской области остаются на 10% ниже нормативных и на 30% ниже уровня 2017 года. Исходя из данных снегосъемки и метеорологического прогноза, резкого таяния снега на территории региона не ожидается.



Адиль Аскеров







Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!