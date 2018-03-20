Утвержден Перечень юридических лиц, исчисляющих налог по ставкам физических лиц, по объектам налогообложения, предоставленным в рамках реализации государственных и (или) правительственных программ жилищного строительства по договорам долгосрочной аренды жилища физическому лицу, являющемуся участником такой программы