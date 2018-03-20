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Утвержден Перечень юридических лиц, исчисляющих налог по ставкам физических лиц, по объектам налогообложения, предоставленным в рамках реализации государственных и (или) правительственных программ жилищного строительства по договорам долгосрочной аренды жилища физическому лицу, являющемуся участником такой программы
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 февраля 2018 года № 122 «Об утверждении перечня юридических лиц, исчисляющих налог по ставкам физических лиц, по объектам налогообложения, предоставленным в рамках реализации государственных и (или) правительственных программ жилищного строительства по договорам долгосрочной аренды жилища физическому лицу, являющемуся участником такой программы» (не введен в действие)
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В перечень включены:
Акционерное общество «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания»;
Акционерное общество «Фонд недвижимости «Самрук-Казына»;
Акционерное общество «Байтерек девелопмент».
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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