Утверждены предельные аукционные цены на электрическую энергию, производимую объектами по использованию возобновляемых источников энергии

Так, для ветровых электростанций для преобразования энергии ветра цена установлена в 22,68 тенге/кВтч (без НДС). Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.