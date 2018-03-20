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Утверждены предельные аукционные цены на электрическую энергию, производимую объектами по использованию возобновляемых источников энергии

Аннотация к документу: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 января 2018 года № 33 «Об утверждении предельных аукционных цен» (не введен в действие)

Так, для ветровых электростанций для преобразования энергии ветра цена установлена в 22,68 тенге/кВтч (без НДС).

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

20 марта 2018, 11:42
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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