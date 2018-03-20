|
Утверждены предельные аукционные цены на электрическую энергию, производимую объектами по использованию возобновляемых источников энергии
|
Аннотация к документу: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 января 2018 года № 33 «Об утверждении предельных аукционных цен» (не введен в действие)
|
Так, для ветровых электростанций для преобразования энергии ветра цена установлена в 22,68 тенге/кВтч (без НДС).
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
20 марта 2018, 11:42
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4909569-4833af211938cbe272f61369778a3a18
Акции
Комментарии
Сообщить об ошибке
4909569-4833af211938cbe272f61369778a3a18
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript