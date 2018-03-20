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Казахстанские миротворцы проводят совместные занятия с индийским миротворческим контингентом

Основной целью направления казахстанских миротворцев является изучение миротворческого опыта Республики Индии.

Фото : Пресс-служба МО РК20 марта 2018, 11:54

В рамках подготовки казахстанской миротворческой роты к участию в миротворческих миссиях ООН военнослужащие Казахстанского миротворческого полка направлены в Центр подготовки ООН в г. Нью-Дели, Индия передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Основной целью направления казахстанских миротворцев является изучение миротворческого опыта Республики Индии и дальнейшее применение в миротворческих миссиях.

На сегодняшний день Республика Индия является одним из основных участников в миссиях ООН (более 7000 специалистов) и имеет опыт более семи десятков лет участия в различных миссиях ООН.

Необходимо отметить, что миротворческая деятельность имеет большое значение для Казахстана в рамках выполнения международных обязательств, продвижения военно-политических позиций, интересов и в целом, авторитета страны на мировой арене.


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