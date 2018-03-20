Растет экспорт отечественных товаров в Китай

Сняты барьеры по поставкам в Объединенные Арабские Эмираты крупного и мелкого рогатого скота.

На заседании Правительства РК подвели итоги реализации госпрограммы развития агропромышленного комплекса (АПК) на 2017-2021 годы за прошлый год и отметили положительные тенденции роста экспорта казахстанской продукции, передает корреспондент Zakon.kz.

«В целом, в рамках госпрограммы министерством сельского хозяйства принимаются меры по увеличению экспорта продукции АПК. Так, в 2017 году Казахстаном полностью получен статус зоны свободной от ящура. Это дает хорошую возможность увеличить экспорт продукции животного происхождения», - сказал первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев.

По его словам, география экспорта сельхозпродукции расширяется.

«Сейчас китайский рынок открыт для продукции рыбоводства, овцеводства, пчеловодства и лошадей, а также пшеницы, отрубей и соевых бобов. В результате экспорт продукции АПК в КНР увеличился на 34,3%. Впервые экспортировано 7,7 тысяч тонн соевых бобов и в 7,3 раза увеличился экспорт соевого масла. В среднем в 2,7 раз увеличился экспорт замороженной рыбы, растительного масла и масличных культур», - проинформировал он.

В то же время, как отметил замглавы ведомства, сняты барьеры по поставкам в Объединенные Арабские Эмираты крупного и мелкого рогатого скота.

«Увеличен экспорт в Иран семян рапса в 7,5 раз, ячменя в 1,3 раза, овощей бобовых в 1,9 раза», - уточнил он.

Ксения Давыдова, Астана.

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