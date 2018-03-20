Положение определяет цели, задачи, функции, права и обязанности уполномоченного лица (подразделения) по взаимодействию со средствами массовой информации центральных государственных и местных исполнительных органов, ведомств, а также государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан (за исключением Службы государственной охраны Республики Казахстан).

Должность уполномоченного лица (подразделения) по взаимодействию со средствами массовой информации создается в пределах лимитов штатной численности, утвержденных в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Уполномоченное подразделение либо выделяемая штатная должность уполномоченного лица по взаимодействию со средствами массовой информации не подлежит ликвидации либо исключению из штатной должности государственного органа, кроме случаев его реорганизации или ликвидации.

Уполномоченное лицо (подразделение) по взаимодействию со средствами массовой информации осуществляет следующие функции:

1) предоставление пользователям достоверной и необходимой информации по вопросам, относящимся к компетенции государственного органа, а также его деятельности;

2) содействие в подготовке интервью, комментариев, публикаций в средствах массовой информации;

3) проведение временной или постоянной аккредитации журналистов и других представителей средств массовой информации, а также оказание им содействия для наиболее полного и широкого распространения информации по вопросам, относящимся к компетенции государственного органа, а также его деятельности;

4) организация пресс-конференций, брифингов, интервью и встреч должностных лиц с представителями средств массовой информации;

5) разработка и внесение предложений по вопросам технического обеспечения деятельности интернет-ресурса, его комплексной реконструкции, совершенствования дизайна, модернизации и внедрения новых технологий;

6) подготовка своевременных ответов на поступающие запросы пользователей информации;

7) размещение информации на интернет-ресурсе государственного органа и (или) его первого руководителя;

8) иные функции, способствующие максимальному раскрытию информации по вопросам, относящимся к компетенции государственного органа, а также его деятельности, за исключением информации, запрещенной или иным образом ограниченной к распространению законами Республики Казахстан или вступившими в законную силу судебными актами.

Уполномоченное лицо (подразделение) по взаимодействию со средствами массовой информации имеет право:

1) запрашивать у структурных подразделений информацию, необходимую для ответов на поступающие запросы пользователей и для размещения информации на интернет-ресурсе государственного органа и (или) его первого руководителя;

2) привлекать экспертов в сфере информатизации в целях решения вопросов технического обеспечения деятельности интернет-ресурса, его комплексной реконструкции, совершенствования дизайна, модернизации и внедрения новых технологий;

3) получать консультационные услуги у уполномоченного лица (подразделения) по взаимодействию со средствами массовой информации уполномоченного органа в области средств массовой информации;

4) на прохождение курсов повышения квалификации в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

5) на иные права, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.

Уполномоченное лицо (подразделение) по взаимодействию со средствами массовой информации обязано:

1) взаимодействовать с уполномоченным органом в области средств массовой информации согласно правилам взаимодействия уполномоченного лица (подразделения) по взаимодействию со средствами массовой информации с уполномоченным органом в области средств массовой информации, утверждаемым в соответствии с подпунктом 12-2) статьи 4-3 Закона.

2) своевременно отвечать на поступающие запросы пользователей информации;

3) своевременно актуализировать информацию на интернет-ресурсе государственного органа и (или) его первого руководителя;

4) при обнаружении в медиапространстве информации, способной вызвать негативную реакцию у общества, своевременно ставить в известность первого руководителя государственного органа;

5) соблюдать иные обязанности, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан.

Приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.