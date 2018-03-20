Тренер Шариповой: Если Альварес выиграет у Головкина, то больше не нужно никого побеждать

Тренер чемпионки мира по профи-боксу Фирузы Шариповой из Казахстана Сергей Кубышев поделился с пресс-службой спортсменки своим мнением о ее будущих соперницах Майве Хамодуш и Кэти Тейлор, а также провел аналогию с Геннадием Головкиным.

- Как вы оцениваете уровень боксеров Майвы Хамадуш и Кэти Тейлор? Насколько сложными станут для Фирузы бои с ними?

- Хамадуш и Тейлор – профессиональные боксеры топового уровня, которые постоянно находятся в спортивном режиме. Что касается Хамадуш, то в профессиональном боксе она реально топовый боец, который не знает в поединках такого понятия, как шаг назад – no step away, как говорят по-английски. У нее и характер бойцовский, и манера ведения боя: спортсменка практически всех своих соперниц психологически, физически, тактически и стратегически раздавливала, проезжала по ним, как танком.

А Тейлор – это олимпийская чемпионка, с которой многие просто отказывались выходить на ринг даже в любителях, не то что в профи. Это очень серьезные поединки, которые требуют огромной подготовки и, в первую очередь, дисциплинированности спортсмена, выходящего на такой уровень. Это самая высокая ступень в женском профессиональном боксе.

- Можно ли сказать, что проведение таких поединков существенно поднимет уровень соперников Фирузы?

- Сейчас самая высокая оппозиция в женском профессиональном боксе – это как раз встреча с Кэти Тейлор. Она олимпийская чемпионка, у которой за плечами большой багаж из боев в любительском боксе как участницы отборочных чемпионатов мира и Олимпийских игр. Аналогия: если Альварес выиграет у Головкина, то больше ему не нужно никого побеждать. То же самое произойдет, если Шарипова выиграет у Тейлор. Конечно, на бои против нее будут выходить заряженные на победу, но уровень поединка Шарипова - Тейлор – самый высокий в женском боксе.

- С какими трудностями можно столкнуться при подготовке к таким поединкам?

- Как я уже говорил, встреча с топовыми бойцами подразумевает безукоризненную дисциплину и непрерывный тренировочный режим. Фируза всегда выкладывается на тренировках, работает в полную силу. Уже этой осенью она может встретиться с Майвой Хамодуш, и это должно мотивировать ее, чтобы раскрыть весь свой потенциал.

Чтобы подготовиться к бою с Тейлор, нам нужен минимум год плотных тренировок и самое главное – найти в тренировочном процессе хорошую спарринговую составляющую. Но, по большому счету, нет тех, у кого нельзя выиграть – победить можно любого. Есть и другая сторона – каждый может проиграть. Непобедимых просто нет.

Напомним, Фируза Шарипова – чемпионка мира в двух весовых категориях. В прошлом поединке 30 декабря в Алматы она победила бельгийку Джемиллу Гонтарюк по прозвищу «Питбуль» и завоевала титул WBC Silver во втором полулегком весе. Таким образом Шарипова стала обязательным претендентом на чемпионский пояс по самой престижной версии WBC. Ее следующий поединок пройдет 12 мая в казахстанском Таразе или российском Санкт-Петербурге.

Ранее появилась информация, что 24 октября текущего года состоится бой Шариповой в Монако. Наиболее вероятной соперницей казахстанки ее менеджер Сергей Завилейский назвал второй номер мирового рейтинга Майву Хамодуш из Франции. Также достигнута договоренность о встрече Шариповой с ирландкой Кэти Тейлор в 2019 или 2020 году.