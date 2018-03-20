Биртанов: Основные мероприятия за прошлый год по госпрограмме «Денсаулык» выполнены

Как отметил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, в прошлом году достигнуты ключевые параметры по реализации госпрограммы «Денсаулык», рассчитанной на 2016-2019 годы, передает корреспондент Zakon.kz.

«Завершился второй год реализации госпрограммы «Денсаулык» на 2016-2019 годы. Госпрограмма направлена на укрепление здоровья населения для обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны. В 2017 году министерством начата реализация 6 проектов «Модернизация отрасли здравоохранения», построенных на 7-ми направлениях Госпрограммы. Таким образом, мероприятия госпрограммы реализуются на принципах проектного управления», - сообщил он на заседании Правительства РК.

По его словам, три целевых индикатора достигнуты, в том числе один по предварительным данным.

«Уровень ожидаемой продолжительности жизни будет представлен в конце апреля 2018 года. Индекс здоровья населения и уровень удовлетворенности населения качеством медицинской помощи в 2017 году исполнены. В рамках показателей проектного управления достигнуты 4 показателя, за исключением индикатора «Рост производительности труда». Из 123 мероприятий госпрограммы, предусмотренных в 2017 году выполнено 122, не выполнено 1», - перечислил глава ведомства.

Как отметил министр, на реализацию госпрограммы в 2017 году было выделено 180 млрд тенге. Фактическое освоение составило 176 млрд тенге или 97,7%.

«В рамках реализации первого направления выполнено 24 мероприятия из 25 запланированных. Создана институциональная основа деятельности, реализуется Дорожная карта, разработанная совместно с международными партнерами. Основная деятельность по охране общественного здоровья направлена, прежде всего, на профилактику хронических неинфекционных заболеваний и продвижение здорового образа жизни среди населения», - добавил Е. Биртанов.

В то же время он указал, что для преемственности охраны здоровья детей, школьная медицина передана из системы образования в здравоохранение, также внедряются единые стандарты школьного питания и программа профилактики суицидов.

«Показатели деятельности работы по охране общественного здоровья достигнуты. В результате проведенной работы по республике снижены показатели летальности по основным неинфекционным заболеваниям: болезни сердца, онкология и травмы. Вместе с тем в ряде регионов отмечается негативная динамика по данным заболеваниям. Например, в городе Алматы, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях отмечается рост смертности от болезней системы кровообращения. В связи с этим местным исполнительным органам необходимо усилить деятельность служб общественного здравоохранения по данному направлению», - заключил министр.

Ксения Давыдова