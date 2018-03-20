С 30 марта 2018 года утверждена новая форма ЭСФ и Правила его выписки в ИС

В соответствии с пунктом 2 статьи 412 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года,

счет-фактура выписывается в электронной форме или на бумажном носителе;

счет-фактура в электронной форме выписывается в информационной системе электронных счетов-фактур в порядке и по форме, которые определены уполномоченным органом.

В связи с этим, приказом Министра финансов РК от 23 февраля 2018 года № 270 утверждены Правила выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур (далее - Правила).

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования - с 30 марта 2018 года, за исключением нормы Правил, касательно контроля перемещения товаров в Модуле, который осуществляется в автоматическом режиме посредством его наполнения товарами, заявленными (задекларированными) налогоплательщиком, и их списания по ЭСФ, которая вводится в действие с 1 апреля 2018 года, и действует до 1 января 2019 года.

Кроме того установлено, что приказ Министра финансов РК от 12 мая 2017 года № 301 «Об утверждении Правил документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме» признан утратившим силу.

Согласно Правилам, электронный счет-фактура, выписанный в соответствии с требованиями, установленными главами 46 и 47 Налогового кодекса и Правилами, и зарегистрированный в ИС ЭСФ, является основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость. В случае если счет-фактура выписан как на бумажном носителе, так и в электронной форме, то основанием для отнесения в зачет НДС получателем товаров, работ, услуг является счет-фактура, выписанный в электронной форме.

ЭСФ выписывается по форме, согласно приложению 2 к Правилам.

В Соглашении об использовании ИС ЭСФ, которое подписывает участник ИС ЭСФ (лицо, подписавшее Соглашение об использовании ИС ЭСФ и зарегистрированное в ИС ЭСФ), прописано:

Участник ИС ЭСФ, а также уполномоченные физические лица, а также поверенный (оператор) несут ответственность за достоверность и полноту сведений, содержащихся в ЭСФ.

Участник ИС ЭСФ несет:

ответственность за правомерность проставления ЭЦП на ЭСФ, а также за последствия, возникшие в результате выписки ЭСФ;

ответственность за подлинность реквизитов, указанных в настоящем Соглашении;

иную ответственность, предусмотренную законодательством Республики Казахстан.

Участник ИС ЭСФ не несет ответственность:

за нарушения условий настоящего Соглашения, если указанные нарушения произошли в результате неисправности ИС ЭСФ по не зависящим от него обстоятельствам;

за неисполнение условий настоящего Соглашения, если они явились результатом форс-мажорных обстоятельств.