50 млн тенге выделено родственникам погибших на Карабатане

Несчастный случай квалифицирован как связанный с трудовой деятельностью.

Работа комиссии по выяснению обстоятельств несчастного случая на стройплощадке «Газотурбинной электростанции» села Карабатан продолжается, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и соцзащиты РК.

Специальное расследование Правительственной комиссии трагического случая возглавил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Нуржан Альтаев. Также в ее состав вошли представители Комитета по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Республики Казахстан, акимата Атырауской области, работников и работодателя ТОО "PSI Stroy Industriya".

Напомним, в результате пожара, с различными травмами в больницу Атырау были госпитализированы 4 работника, 6 работников скончались на месте. Еще один человек от полученных травм скончался в больнице 3 марта.

По прибытии на место происшествия, комиссией были обследованы и другие 6 общежитий, в которых проживали рабочие. В результате, в них выявлены нарушения правил санитарно-технической и пожарной безопасности. Правительственной комиссией принято решение о приостановке эксплуатации общежитий до момента их устранения.

К слову, строительство Газотурбинной электростанции начато в октябре 2016 года. На объекте задействовано порядка 850 человек, работающих вахтовым методом в две смены. Работники компании проживали в вахтовом городке с 7 жилыми общежитиями.

По предварительным итогам специального расследования, вероятным местом возникновения пожара определено сушильное помещение, где был установлен конвекторный электрообогреватель. Технической причиной возгорания могло стать воспламенение изоляции электрической проводки, спровоцировавшее короткое замыкание и возгорание находящихся рядом бытовых предметов.

По результатам предварительного расследования, данный групповой несчастный случай в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 186 Трудового Кодекса РК квалифицирован как связанный с трудовой деятельностью. Работодателем оформлен акт по форме Н1 о несчастном случае на каждого пострадавшего и погибшего.

"Руководством ТОО "PSI Stroy Industria" оказана всесторонняя помощь родственникам погибших и пострадавшим. Компания взяла на себя все расходы по транспортировке тел погибших частным самолетом по месту жительства, расходы по организации похорон, а также открыты депозитные счета для родственников погибших. В настоящий момент работодателем выделено 50 млн тенге на материальную помощь, которые будут распределены по данным счетам", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что все работники компании застрахованы от несчастных случаев на производстве. Лица, находившиеся на иждивении погибших будут получать страховые выплаты, предусмотренные законодательством РК.

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