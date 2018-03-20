В частности, документ дополнен пунктом 5.1. о том, что при согласовании руководящего работника банка, страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера, холдинга, Фонда дополнительно представляется копия документа, подтверждающего уплату сбора за выдачу согласия на назначение (избрание) руководящего работника банка, страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера, холдинга, Фонда, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства».

В случае представления финансовой организацией, холдингом, Фондом неполного пакета документов, предусмотренных пунктами 5 и 5-1 Правил, уполномоченный орган в соответствии со статьей 19 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» отказывает в приеме документов для согласования кандидата.

Документы, представленные для согласования кандидата, рассматриваются уполномоченным органом в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты представления документов, указанных в пунктах 5 и 5-1 Правил.