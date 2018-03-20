Оценка государственных служащих в период проведения аттестации основывалась на предъявляемых требованиях к определенной должности.

Председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев в ходе интернет-конференции рассказал, смогут ли госслужащие, не прошедшие аттестацию, повторно поступить на службу, передает Zakon.kz.

Казахстанец Михаил Чмир задал главе ведомства следующий вопрос: "Слышал, что в 2017 году прошла комплексная аттестация государственных служащих, по итогам которой были рекомендованные к увольнению. Скажите смогут ли они повторно поступить на государственную службу?".



По словам Алика Шпекбаева, аттестация административных государственных служащих корпуса «Б» проводилась в соответствии с указом главы государства от 30 декабря 2016 года № 404. Целью аттестации было определение уровня профессиональной подготовки и соответствия занимаемым должностям.

"Оценка государственных служащих в период проведения аттестации основывалась на предъявляемых требованиях к определенной должности с учетом полномочий и должностных обязанностей данной должности. В этой связи, государственные служащие не подтвердившие свое соответствие занимаемой должности могут занять иные должности в системе государственной службы по итогам конкурсного отбора", - сказал он.

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