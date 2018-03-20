Назначен новый уполномоченный имам ДУМК по Павлодарской области

Сегодня по приказу председателя Духовного управления мусульман Казахстана, Верховного муфтия Серикбая кажы Ораза Бертымуратов Жолдас Коспакулы назначен уполномоченным имамом ДУМК по Павлодарской области, Главным имамом областной центральной мечети «Машхур Жусип».

В мечети «Машхур Жусип» во время пятничного намаза председатель ДУМК Серикбай кажы Ораз провел пятничную проповедь на тему: «О положении обычаев и традиций в Шариате». После проповеди Верховный муфтий представил коллективу и джамаату мечети нового уполномоченного имама и пожлал ему успешной работы.

«Жолдас Коспакулы - один из известных религиоведов нашей страны, к тому же он ваш земляк. Свою трудовую деятельность начал в 2004 году в качестве наиб имама, а также выполнял функции уполномоченного имама. В последнее время он занимал много ответственных должностей. Выражаю уверенность, что его опыт и профессионализм в сфере науки и религии будут направлены на духовное развите страны. Искренне желаю успешной работы на столь ответственной должности», - сказал Серикбай кажы Сатыбалдыулы.

Верховный муфтий Серикбай кажы Сатыбалдыулы выразил благодарность бывшему уполномоченному имаму Нариману Исенову, вручил Благодарственное письмо и подарил национальный чапан в знак признательности. А также председатель ДУМК сообщил о назначении Наримана Ермекулы наиб имамом центральной мечети «Нур-Астана» представительства ДУМК по г. Астана.

«Вы являетесь одним из известных религиозных личностей нашей страны. Многогранная деятельность, осуществляемая Вами на протяжении многих лет в Павлодарской области достойна глубочайшего уважения. От имени коллектива Духовного управления и от себя лично выражаю нашу глубокую благодарность за Ваш упорный труд, благие деяния и за значительный вклад, внесенный в развитие нашей религии!», - отметил Верховный муфтий.

Бертымуратов Жолдас Коспакулы родился в 1975 году.

2003 г. - окончил престижный исламский университет «Аль-Азхар» в Египте;

2016 г. - окончил магистратуру государственного университета им. С.Торайгыров г. Павлодар;

С 2017 г. - является PhD докторантом Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак».

Трудовая деятельность:

2004-2009 г.г. - наиб имам областной мечети «Машхур Жусип» г. Павлодар;

2009-2011 г.г. - уполномоченный имам ДУМК по Павлодарской области, Главный имам областной мечети «Машхур Жусип», директор медресе «Абу Бакр Сыддык».

2012-2014 г.г. - младший научный сотрудник Научно-практического регионального центра «Этнос и межконфессиональное взаимодействие» при государственном университете им. С.Торайгырова г. Павлодар;

2013-2017 г.г. - по совместительству теолог Центра «Межконфессиональный анализ и развитие» при ДУМК по Павлодарской области;

2013-2017 г.г. - Главный имам городской мечети «Акмешит»;

С сентября 2017 г. по 16.03.2018 г. - наиб имам мечети «Орбита-3» г. Алматы;

С 16.03.2018 г. - уполномоченный имам ДУМК по Павлодарской области, Главный имам областной центральной мечети «Машхур Жусип».

Свободно владеет русским, арабским и узбекским языками, а также свободно разговаривает на английском и таджикском языках.

Семьянин, имеет 2 сыновей и 2 дочерей.