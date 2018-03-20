Срыв сроков поставок дизтоплива аграриям возможен в Алматинской области

Готовность аграриев РК к проведению весенне-посевных работ рассмотрели на заседании Правительства РК, в частности, обсуждался вопрос обеспечения дизельным топливом, передает корреспондент Zakon.kz.

«В текущем году потребность аграриев республики в дизтопливе на весенне-полевые работы составляет - 375 тысяч тонн. Совместно с министерством энергетики утвержден график поставок дизтоплива регионам на период февраль - июнь текущего года», - сказал первый вице-министр сельского хозяйства Арман Евниев.

По его словам, Минэнерго установлена цена 130 тенге/литр (156 тысяч тенге/тонна) с НПЗ, при этом с учетом доставки операторов средняя цена в регионах составит 146 тенге/литр, что на 13% дешевле рыночной (АЗС - 165 тенге/литр).

«В настоящее время операторы областей практически завершили с ресурсодержателями процедуру заключения договоров и оплаты мартовских объемов. В регионы отгружено более 50% дизтоплива. Вместе с тем хотел бы отметить, что несмотря на утвержденный график закрепления областей за НПЗ, со стороны Минэнерго не решен вопрос обеспечения поставок объемов за февраль-март (3,7 тысяч тонн) дизтоплива со стороны ресурсодержателя ТОО «Petroprox» операторам Алматинской области», - констатировал замглавы МСХ РК.

Как указал А. Евниев, данный ресурсодержатель в этом году впервые включен Минэнерго в график закрепления и фактически сорвал обязательства по поставкам за февраль (1,9 тысяч тонн).

«Под угрозой срыва обязательства по мартовским объемам (1,8 тысяч тонн). В случае невыполнения ресурсодержателем ТОО «Petroprox» взятых обязательств, просим Минэнерго рассмотреть вопрос перераспределения указанных объемов (3,7 тысяч тонн) на май месяц с закреплением за имеющим опыт работы добросовестным ресурсодержателем. С акиматом Алматинской области данный вопрос согласован», - заключил он.

Ксения Давыдова