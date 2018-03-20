Факт смерти мальчика в стоматологии Караганды прокомментировали в МЗ РК
Министр отметил, что все случаи, когда речь идет о возможном вреде человеку в результате медицинского вмешательства, должны рассматриваться в соответствии с законодательством.
Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о ходе расследования по факту смерти в карагандинской стоматологии двухлетнего мальчика, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По данному факту в соответствии с законодательством РК территориальным департаментом Комитета общественного здоровья сейчас проводится проверка. Когда возникает вопрос о надлежащем исполнении медицинскими работниками своих обязанностей, соблюдении правил и стандартов оказания медицинской помощи, комитет выходят на объект и осуществляют проверку. По ее результатам материалы будут переданы в следственные органы, которые проведут основное расследование», - сказал он на пресс-конференции в Правительстве.https://www.zakon.kz/4905816-v-karagande-rebenok-umer-v-stomatologii.html
По его словам, дальнейшее решение будет приниматься уже в судебном порядке.«Вместе с тем мы сейчас также рассматриваем ответственность этого врача, в связи с тем, что и ранее у доктора были нарушения стандартов оказания медицинской помощи. С учетом всех требований департамент охраны общественного здоровья направил иск об изъятии сертификата и о прекращении его профессиональной деятельности до того момента, пока не будет принято другое решение», - отметил он.
«Все эти случаи, когда речь идет о возможном вреде человеку в результате медицинского вмешательства, должны рассматриваться в соответствии с законодательством», - подчеркнул Елжан Биртанов.
Напомним, в Караганде умер двухлетний ребенок после введения внутривенной анестезии в одной из стоматологических клиник города. Его мама, обращаясь в СМИ, заявила, что у ее сына не была взята проба на аллергическую реакцию от вводимого препарата.
Азамат Сыздыкбаев
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