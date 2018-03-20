Неслабый пол: шокирующие превращения женщин, которые слишком увлеклись бодибилдингом

О женщинах, которые переусердствовали с гантелями и штангами, и теперь узнать их пол можно, лишь заглянув в паспорт.

Порой в погоне за идеальной физической формой девушки так увлекаются процессом, что упускают момент превращения изящной спортивной леди в юного Шварценеггера. В нашем материале речь пойдет о женщинах, которые переусердствовали с гантелями и штангами, и теперь узнать их пол можно, лишь заглянув в паспорт.

Анна Тураева, 37 лет

Одна из самых сильных женщин планеты, абсолютная чемпионка России, Евразии, Европы и мира по пауэрлифтингу и жиму лежа, Анна Тураева, в начале карьеры занималась самбо и тхэквондо, однако потом решила посвятить свою жизнь культуризму.

Раньше у уроженки Туапсе была коса до пояса, она носила короткие юбки и туфли на шпильках. Однако сейчас, по словам спортсменки, с ее внешним видом и мышцами этот женственный образ никак не вяжется. Девушка занимается фитнесом с 8 утра до 11 вечера и утверждает, что никогда не принимала анаболики.

Раньше у уроженки Туапсе была коса до пояса, она носила короткие юбки и туфли на шпильках. Однако сейчас, по словам спортсменки, с ее внешним видом и мышцами этот женственный образ никак не вяжется. Девушка занимается фитнесом с 8 утра до 11 вечера и утверждает, что никогда не принимала анаболики.

Тураева не отрицает, что, возможно, через пару лет решит завести семью. В одном из интервью она рассказала, что мечтает о сыне и дочке. Судя по снимкам, которые Анна выкладывает в Инстаграм, с личной жизнью у нее все в порядке. Спортсменка встречается с девушкой Викторией, которая несколько лет назад обратилась к ней за консультацией.

Анна признается, что часто попадает в курьезные ситуации. «В основном это с аэропортом связано, с туалетами. Когда гаишники останавливают. Порой дискомфорт вызывают невоспитанные люди, которые абсолютно не умеют общаться и неадекватно разговаривают. Я стараюсь не обращать на них внимания, но могу и резко ответить, поставив на место».

Тураева сейчас не только принимает участие в соревнованиях, но и тренирует молодых спортсменов. «У меня много воспитанников-мужчин, все ко мне относятся как к женщине. Правда, некоторые поздравляют меня как с 23 февраля, так и с 8 марта. Мне так даже очень удобно», — сказала она в одном из интервью.

Анна Куркурина, 51 год

Украинская спортсменка и тренер, абсолютная чемпионка мира по пауэрлифтингу и обладательница 14 рекордов и титула «Самая сильная женщина планеты», Анна Куркурина, в детстве и не думала, что посвятит свою жизнь спорту. Она мечтала работать с животными. Окончив с отличием школу, а потом биологический факультет института, девушка работала в городе Николаеве школьным учителем биологии, а в свободное время подрабатывала зоотехником. Однажды маленькая и хрупкая Куркурина, весившая 56 кг, решила немного подправить фигуру и набрать мышечную массу.

Ради этого Анна отправилась «в обычную суровую качалку», где провела около трех лет. «Конечно же, мое тело постепенно менялось, становилось менее женственным», — вспоминала в интервью «Московскому комсомольцу» она. Теперь вещи Куркурина подбирает в мужском отделе, а белье — в женском. Правда, от бюстгальтера давно пришлось отказаться. «Моя грудь напоминает больше мужскую, чем женскую. На таком теле лифчик смотрелся бы странно, как на трансвестите», — говорит она.

Анна живет по принципу «никому ничего не должна», а критику не принимает близко к сердцу. Для несогласных с ее позицией всегда есть наготове два веских аргумента (и мы сейчас не про грудь, а про бицепсы). «Я не сумасшедшая, чтобы считать себя сногсшибательной красоткой. Но своей внешностью довольна», — уверенно заявляет Куркурина. Несмотря на брутальный внешний вид, в глубине души Аня очень ранима. Как любая женщина, она может расплакаться от грустного фильма.

Сейчас Анна регулярно проводит профессиональные мастер-классы и семинары для тренеров. По ее словам, потребности в сильном мужском плече она не испытывает.

Про личную жизнь спортсменка рассказывает неохотно. Известно, что у нее есть сын, которого она родила в 41 год. Однако она признается, что ей дико слышать, что главное предназначение женщины — создать семью и стать мамой.

«Я женщина до мозга костей. А накачала мышцы, чтобы ни один мужик не смог меня обидеть», — заявляет Куркурина.

Кэндис Армстронг, 33 года

Жительница Лондона Кэндис Армстронг еще не так давно была миловидной барменшей со светлыми волосами и стройной фигурой. Мечтая немного набрать мышечную массу, она решила заняться бодибилдингом, а для быстроты эффекта начала принимать анаболические стероиды. «Я лишь хотела сильные руки и широкие плечи. Цели превратиться из женщины в мужчину у меня не было», — сказала девушка в одном из интервью.

Многочасовые занятия и «допинг» вскоре дали свои плоды — мускулы стали рельефными, однако тело покрылось темными и жесткими волосами, резко испортилась кожа, начали изменяться половые органы… Казалось бы, пора и честь знать. Однако процесс так увлек Кэндис, что она продолжала заниматься и становилась все больше и больше похожей на мужчину. «Мой клитор увеличился настолько, что стал похож на небольшой пенис. Он около двух с половиной сантиметров длиной», — рассказывала бодибилдерша.

Сейчас Кэндис боится, что если она бросит принимать привычные уже стероиды, то ее мышцы потеряют тонус, а от былой мощи останется лишь обвислая кожа. «Я думаю, что это принесет больше вреда, чем пользы», — объясняет она.

Армстронг совсем не жалеет о метаморфозах, которые с ней произошли. В многочисленных интервью она признается, что ей безумно нравится собственный низкий голос и стальные мышцы.

Дэниз Рутковски, 56 лет

В начале 1990-х уроженка Техаса Дэниз Рутковски была на вершине успеха. В 1993 году она заняла второе место в самом престижном конкурсе «Мисс Олимпия».

Эффектная блондинка появлялась в рекламе и популярных шоу, где агитировала за «мускулистую женскую красоту». Эксперты прочили ей золотые медали на соревнованиях, но неожиданно она завершила карьеру.

В результате у женщины появились симптомы биполярного расстройства, выпали волосы и выросла борода. В 2012 году Дэниз была арестована полицией, и стражам порядка с трудом удалось установить ее личность. Человек, которого они видели перед собой, не имел ничего общего с фото в паспорте.

Сейчас Рутковски ездит по США с так называемыми «библейскими турами» и призывает граждан Америки чаще читать Священное Писание.

Наталья Огрызько, 42 года

Уроженка Санкт-Петербурга Наталья Огрызько — абсолютная чемпионка мира по жиму лежа и мастер спорта по бодибилдингу. Чтобы добиться такой впечатляющей формы, женщина уже больше 15 лет ежедневно тренируется по несколько часов в день, правильно питается, а вместо приправ добавляет в пищу протеин. Впрочем, глядя на фотографии Натальи, сомнений в том, что она принимает и гормоны, не остается.

Найти снимки женщины до того, как она решила заняться архитектурным строительством своего тела, не так просто. На странице Огрызько (на фото справа) «Вконтакте» самые ранние датируются 2012 годом. Уже тогда было очевидно, что активное применение стероидов радикальным образом сказалось на ее внешности.

Вместе с сотней комплиментов Наталия регулярно получает в свой адрес и критические замечания.

Под ее фотографиями в соцсети каждый день ведутся баталии между поклонниками спортсменки и хейтерами.

Теперь Огрызько носит короткую стрижку, женственным платьям предпочитает джинсы и майки-алкоголички и не пользуется косметикой.

Источник:© Woman.ru