Разыскивают подозреваемого в мошенничестве астанчанина
Он был одет в куртку черного цвета, шапку черного цвета, в очках от зрения.
Фото : liter.kz20 марта 2018, 14:13
Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого в совершении мошеничества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
Как сообщила жительница Астаны, незнакомый мужчина, находясь на ул. Сейфуллина, обманным путем завладел ее деньгами.
"По данному факту в УВД района "Сарыарка" начато досудебное расследование по статье 190 ("Мошеничество") Уголовного кодекса РК. Подозревается мужчина в возрасте около 40-42 лет, среднего роста. Был одет в куртку черного цвета, шапку черного цвета, в очках от зрения", - сообщили в ДВД.
Полицейские просят граждан оказать содействие и обратиться в УВД района Сарыарка, если имеется какая-либо информация. Либо обратиться по телефонам: (87172)71-66-10, 71-66-11, 71-66-41.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4909603-24b5cb529af5d90f7ef8c34216ad0cfa
Сейчас читают
Загрузка...
Читайте также