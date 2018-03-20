Разыскивают подозреваемого в мошенничестве астанчанина

Он был одет в куртку черного цвета, шапку черного цвета, в очках от зрения.

Полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию подозреваемого в совершении мошеничества, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Как сообщила жительница Астаны, незнакомый мужчина, находясь на ул. Сейфуллина, обманным путем завладел ее деньгами.

"По данному факту в УВД района "Сарыарка" начато досудебное расследование по статье 190 ("Мошеничество") Уголовного кодекса РК. Подозревается мужчина в возрасте около 40-42 лет, среднего роста. Был одет в куртку черного цвета, шапку черного цвета, в очках от зрения", - сообщили в ДВД.

Полицейские просят граждан оказать содействие и обратиться в УВД района Сарыарка, если имеется какая-либо информация. Либо обратиться по телефонам: (87172)71-66-10, 71-66-11, 71-66-41.

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