Шпекбаев рассказал об использовании госслужащими служебных автомобилей

Использование автомобилей осуществляется в порядке, утвержденном приказом ответственного секретаря центрального исполнительного органа.

Председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев в ходе интернет-конференции ответил на вопрос казахстанца об использовании госслужащими служебных автомобилей, передает Zakon.kz.

По словам Руслана Аташева, пользоваться служебными автомобилями вне рабочего времени и внеслужебных целях, запрещено.

"Рабочее время у казахстанских госслужащих в основном с 9:00 до 13:00 ч. и с 15:00 до 19:00 ч. Чтобы утром вовремя довезти чиновника до места работы, водитель выезжает примерно в 8:30 ч, забирает шефа около 8:45 ч. и везет его на работу. В обед водитель забирает руководство в 13:00 везет его домой или в пункт общественного питания. В 14:45 забирает с обеда и везет снова на работу. В 19:00 (иногда и позже) везет шефа с работы домой. То есть, водитель минимум 4 раза в день возит руководителя в нерабочее время", - отметил он.

В этой связи, мужчина спросил - законно ли использование служебного автомобиля для доставки госслужащих на работу, с работы и в обеденное время.

Как отметил глава ведомства, согласно приказу министра финансов РК от 17 марта 2015 года № 179, использование служебных и дежурных автомобилей осуществляется в порядке, утвержденном приказом ответственного секретаря центрального исполнительного органа (должностного лица, на которого в установленном порядке возложены полномочия ответственного секретаря центрального исполнительного органа), а в случаях отсутствия таковых - руководителя государственного учреждения в пределах установленного лимита пробега.

"Исходя из этого, следует, что использование служебных автомобилей устанавливаются самостоятельно государственными органами с учетом вышеизложенных требований законодательства", - написал он.

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