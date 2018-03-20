Reuters: Саркози взят под стражу для дачи показаний

Экс-президент Франции проходит по делу о возможном финансировании Ливией его президентской кампании в 2007 году.

Полиция Франции задержала бывшего президента страны Николя Саркози в рамках расследования предполагаемого незаконного финансирования его предвыборной кампании на выборах 2007 года. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

В то же время газета Le Monde сообщает со ссылкой на собственную информацию, что политик "был помещен под стражу в помещениях судебной полиции в Нантере, куда его вызвали в рамках расследования возможного финансирования Ливией его президентской кампании в 2007 году".

В свою очередь, интернет-портал Mediapart отмечает, что бывшему президенту в частности могут быть предъявлены обвинения в коррупции, торговли влиянием, растрате государственных средств, а также в уклонении от уплаты налогов.

Ранее в январе британские власти задержали в Лондоне французского бизнесмена Александра Джури в рамках расследования дела о незаконном финансировании предвыборной кампании Николя Саркози в 2007 году. Французские следователи подозревают, что Джури является одним из ключевых фигурантов дела о возможном незаконном финансировании избирательной кампании Саркози, избранного на президентский пост в 2007 году, из средств ливийского руководителя Муаммара Каддафи, свергнутого в 2011 году.

Впервые о финансировании кампании Саркози ливийские власти заявили в начале марта 2011 года. В частности, сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу Euronews потребовал от тогдашнего французского президента признать факт получения финансовой помощи от ливийского правительства. За этим последовали расследования независимых журналистов в самой Франции, которые также указывали на подтверждение этих сведений. Сам Саркози все подобные утверждения по сей день категорически отрицает.

Источник ТАСС

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