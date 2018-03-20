Назначен руководитель областного управления предпринимательства и туризма Кызылординской области

На должность руководителя управления предпринимательства и туризма Кызылординской области назначен Намаев Бахытжан Билялович.

Б.Намаев родился в 1964 году. Окончил Казахский государственный университет имени С.Кирова по специальности «Политическая экономия», Казахский национальный технический университет имени К.Сатпаева по специальности «Проектирование, строительство и эксплуатация нефтегазовых труб и складов». Также окончил аспирантуру Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, имеет ученую степень кандидата экономических наук.

Трудовой путь начал в 1985 году ассистентом общетехнического факультета Усть-Каменогорского строительно-дорожного института.

В дальнейшем занимал ответственные руководящие должности в частном секторе и в системе национальной компании «КазМунайГаз».

До назначения руководителем управления занимал должность генерального директора компании «Батумский нефтяной терминал».