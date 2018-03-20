Изменения в составе Правления Холдинга «КазАгро»

Произошли изменения в Правлении АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

Решением Совета директоров Холдинга «КазАгро» от 14 марта 2018 года избраны:

Ельнар Жолдасов - Управляющим директором по финансам - членом Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

Жумагали Мунжасаров - Управляющим директором по правовым вопросам - членом Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;

Жолдасов Ельнар Расилханович родился 25 февраля 1979 году в Южно-Казахстанской области.

Окончил Казахский Государственный Национальный Университет им.Аль-Фараби по специальности «правоведение», Карагандинский Государственный Университет им. Букетова по специальности «финансы и кредит».

Трудовую деятельность начал с 2001 года.

В период с 2001 по 2018 годы работал в различных Банках второго уровня Республики Казахстан (занимал руководящие должности в АО «Нурбанк», АО «Kaspi Bank», АО «Банк Астаны»).

2013-2018 гг. - Управляющий директор - член Правления АО «Банк Астаны».

14.02.2018 - 15.03.2018 гг. - независимый директор АО «Холдинг «КазАгро», председатель Комитета Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» по внутреннему аудиту и рискам.

С 15 марта 2018 года - Управляющий директор по финансам - член Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

Мунжасаров Жумагали Ахметгалиевич родился 30 мая 1977 году в Костанайской области.

Окончил Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова, Казахскую Академию труда и социальных отношений, Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (МВА).

Магистр юридических наук.

Трудовую деятельность начал в 1998 году преподавателем юридического факультета Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова, г. Костанай;

В разные годы работал на руководящих должностях государственной службы;

2009-2011 гг. - советник заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан;

2012-2018 гг. - управляющий директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».

С 15 марта 2018 года - Управляющий директор по правовым вопросам - член Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

Награжден медалю «Ерен еңбегі үшін», 2013 г.