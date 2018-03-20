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Гололед в Актобе: В больницах работают усиленные бригады травматологов

Количество травмированных будет подсчитано по итогам суток.

Фото : gov.ru20 марта 2018, 14:31

Дождь со снегом и минусовая температура за одну ночь превратили улицы Актобе в сплошной каток. Десятки людей в гололед получили травмы, передает Sputnik Казахстан.

В травмпунктах города во вторник утром аврал, поток травмированных людей не прекращается.

По словам врачей, они сбились со счету и не могут сказать, скольким пострадавшим оказана помощь. Количество травмированных будет подсчитано по итогам суток.

Как рассказал главврач больницы скорой медицинской помощи, среди травмированных в гололед пациентов есть и врачи их больницы.

Сейчас в больницах города работают усиленные бригады травматологов.


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