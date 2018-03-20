Скончался последний в мире самец северного белого носорога

Ученые надеются спасти вид, использовав технологию искусственного оплодотворения и пересадив оплодотворенную яйцеклетку в тело самки южного белого носорога.

В Кении умер последний самец северного белого носорога. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте заповедника Ол Педжета.

Белому носорогу по имени Судан было 45 лет. 19 марта ветеринары заповедника приняли решение его усыпить, так как животное страдало возрастными дегенеративными заболеваниями: его мускулы атрофировались, а кости крошились. По словам врачей, за последние сутки состояние носорога резко ухудшилось, он не мог вставать и сильно страдал, сообщает Lenta.ru.

Перед тем как сделать последнюю инъекцию, врачи собрали генетический материал животного. Ученые надеются спасти вид, использовав технологию искусственного оплодотворения и пересадив оплодотворенную яйцеклетку в тело самки южного белого носорога.

Судан попал в чешский зоопарк в 1970-х и, как говорится в заявлении заповедника, «за это время внес значительный вклад в сохранение своего вида — оплодотворил двух самок». Последние годы жизни он провел в Африке.

В 1960 году популяция северных белых носорогов насчитывала 2250 особей. Однако спустя 20 лет в живых остались всего 15 животных. Огромную роль в вымирании животного сыграли браконьеры: рог животного считается целебным во многих африканских культурах и высоко ценится на черном рынке. Северный белый носорог является вторым по величине наземным животным после слона.

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