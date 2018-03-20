Установлен предполагаемый убийца школьницы в Костанае
Это 44-летний житель Костаная.
Фото : alau.kz20 марта 2018, 14:45
Некоторую информацию по делу о смерти 15-летней девочки в Костанае озвучили в пресс-службе ДВД Костанайской области, передает alau.kz.
По факту ведется досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса «Убийство».
«Подозреваемый установлен. Это 44-летний житель Костаная. Полицией проводится комплекс оперативно-следственных мер по установлению всех обстоятельств произошедшего. Данный вопрос находится на контроле руководства ДВД Костанайской области», — сообщила пресс-секретарь ДВД Костанайской области Ирина Беженарь.
Напомним, убийство школьницы произошло в Костанае. Директор школы рассказала о погибшей девочке в Костанае. Отец погибшей школьницы находится в костанайской больнице под конвоем.
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